Roland Garros, Fognini agli ottavi. Nadal sul velluto, avanti Cilic e Del Potro

Dopo Marco Cecchinato, un altro italiano si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros edizione 2018. Si tratta di Fabio Fognini, numero diciotto del seeding di Parigi, che conferma il suo feeling con la terra rossa, battendo in cinque set il britannico Kyle Edmund. Match che ha cambiato più volte padrone quello tra Fognini ed Edmund: avanti di un parziale, il ligure si è sciolto nel secondo e nel terzo set (entrambi i protagonisti hanno accusato acciacchi fisici), salvo rimontare al quinto, facendo leva su un maggior tasso di talento. In ottavi Fognini affronterà Marin Cilic, testa di serie numero tre. Il croato non ha sbagliato contro l'americano Steve Johnson, regolato in tre set. Tutto facile, secondo pronostico, per Rafa Nadal. Il numero uno al mondo ha annichilito per l'ennesima il francese Richard Gasquet, senza rischiare mai nulla: qualificazione agli ottavi in cassaforte, prossima sfida contro il tedesco Maximilian Marterer, che ha fermato la corsa del sorprendente estone Jurgen Zopp.

Fuori invece il croato Borna Coric, tra i giocatori più attesi di questo Roland Garros, che non riesce a superare l'esame rappresentato da Diego Schwartzman: l'argentino, testa di serie numero undici, si impone con autorevolezza e lunedì avrà una chance importante contro Kevin Anderson, il sudafricano che ha piegato al quarto il tedesco Mischa Zverev, ma che non è certo uno specialista delle superfici lente. Avanti anche un altro giocatore albiceleste, Juan Martin Del Potro, che si sbarazza del regolarista spagnolo Albert Ramos-Vinolas e ora attende di conoscere il nome del vincente del match tra l'americano John Isner e il francese Pierre-Hugues Herbert. Interrotti ieri per pioggia, si sono conclusi oggi due match di terzo turno della parte bassa del tabellone: il transalpino Lucas Pouille si è arreso al russo Karen Kachanov, mentre il belga David Goffin ha sudato per sbarazzarsi di Gael Monfils, k.o. solo per 6-3 al quinto. I risultati:

Nadal (1) - Gasquet (27) 6-3 6-2 6-2

Marterer - Zopp 6-2 6-1 6-4

Schwartzman (11) - Coric 7-5 6-3 6-3

M. Zverev - Anderson (6) 1-6 7-6(3) 3-6 6-7(4)

Cilic (3) - Johnson 6-3 6-2 6-4

Fognini (18) - Edmund (16) 6-3 4-6 3-6 6-4 6-4

Ramos-Vinolas (31) - Del Potro (5) 5-7 4-6 1-6

Goffin (8) - Monfils 6-7(6) 6-3 4-6 7-5 6-3

Pouille (15) - Kachanov 3-6 5-7 3-6