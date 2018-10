Roland Garros, i risultati del torneo femminile

Termina al terzo turno l'avventura parigina di Camila Giorgi. La tennista di Macerata costruisce un match di alto profilo con Sloane Stephens e accarezza più volte il successo nel corso del terzo parziale, salvo capitolare 8 giochi a 6 al tramonto. Un pizzico di rammarico, un applauso convinto. Prosegue, invece, la marcia delle regine. Serena Williams, al cospetto del primo reale esame, digrigna i denti, pone sul piatto personalità e talento. Julia Goerges deve inchinarsi di fronte alla ex n.1. 63 64, questo il punteggio. Pass per gli ottavi per la minore delle sorelle Williams, pronta a un confronto dal sapore antico con Maria Sharapova. Masha disinnesca una possibile candidata al titolo, demolisce le certezze di Karolina Pliskova e chiude 62 61, affrontando con piglio giusto i punti cardine della contesa.

Angelique Kerber si aggiudica due tie-break e contiene Kiki Bertens, già in grado di imporsi in stagione su questa superficie. La Garcia scioglie l'enigma Begu senza fatica - 61 63 - mentre la prima giocatrice per classifica, Simona Halep, deve rimboccarsi le maniche un solo set con la Petkovic. Dal 75 del primo, è monologo rumeno. Garbine Muguruza conferma ottima condizione e travolge la Stosur, inciampa Petra Kvitova. La ceca, da molti indicata come variabile da considerare, cede all'estone Kontaveit. Come nel caso della Kerber, sono due prolungamenti a dirimere la matassa. La Kontaveit si prende il primo a 6 e il secondo a 4.

Infine, affermazioni perentorie per Mertens - vs Gavrilova - e Tsurenko - vs Rybarikova, entrambe firmano la vittoria in due parziali.