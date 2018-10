Roland Garros, il programma femminile di domenica

La domenica di Francia propone quattro incontri, a livello di singolare, per quel che concerne il circuito femminile. Il palcoscenico è regale, sul Chatrier ad introdurre il programma sono Keys e Buzarnescu. Non c'è alcun precedente tra le due, la rumena parte in leggero difetto, ma ha un bagaglio tale da poter studiare il ribaltone. Finalista a Praga, semifinalista a Strasburgo, giunge dopo il sigillo con la Svitolina, ha poco da perdere. Oltre la rete, come detto, la Keys. Ghiotta occasione per sbarcare tra le migliori otto, per firmare un risultato di prestigio sul rosso.

Un inedito è anche il confronto tra Kontaveit e Stephens. Come nel caso precedente, è difficile identificare una favorita in senso assoluto. La Kontaveit, dopo il 3T con la Kvitova, veste panni da mina vagante. Positiva a Roma - eliminazione in semifinale - si esalta in questo contesto. La Stephens, in bacheca il 1000 di Miami nel 2018, procede a ondate, ma ha classe e personalità per proseguire la sua campagna al Roland Garros.

Dirottando lo sguardo sul Lenglen, troviamo Strycova e Putintseva. Prima del secondo slam dell'anno, quattro eliminazioni consecutive al 1T sulla terra per la ceca. In fiducia, punta ora a consolidare la tradizione favorevole con la Putintseva, battuta a Birmingham nel 2017. La kazaka, forte di un'affermazione importante al 1T con la Konta, non intende arrestare la sua marcia.

Epilogo, sul medesimo rettangolo, con la seconda testa di serie. Caroline Wozniacki deve sciogliere l'interrogativo Kasatkina. Impegno probante, la russa, finalista a Indian Wells, vanta due successi con la danese nel 2018. A Indian Wells e a San Pietroburgo, Wozniacki KO. Qui muta la superficie, Caroline appare centrata e sicura - a testimonianza dell'assunto il match con la Parmentier. Incontro in equilibrio.

Il programma

COURT PHILIPPE CHATRIER

Madison KEYS (USA) [13] vs Mihaela BUZARNESCU (ROU) [31]

Anett KONTAVEIT (EST) [25] vs Sloane STEPHENS (USA) [10]

COURT SUZANNE LENGLEN

Barbora STRYCOVA (CZE) [26] vs Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

Daria KASATKINA (RUS) [14] vs Caroline WOZNIACKI (DEN) [2]