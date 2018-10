Roland Garros, il programma maschile di domenica

Il programma maschile prevede, come quello femminile, quattro incontri a livello di singolare, equamente suddivisi tra Chatrier e Lenglen. In attesa di Nadal, in campo domani per gli ottavi di finale, spazio ai due principali antagonisti, Dominic Thiem e Alexander Zverev. L'austriaco, fin qui a corrente alterna, "pesca" dal mazzo il nipponico Nishikori, rivale particolarmente temibile se sorretto da buona condizione fisica. Dopo il sigillo con Simon, Kei mira il bersaglio grosso, forte di due precedenti favorevoli. L'incontro tra Thiem e Nishikori è il primo sul Chatrier, Zverev apre invece sul Lenglen. Il teutonico attende il talento Khachanov, abile ad estromettere dalla competizione Pouille. Non convince il secondo giocatore del torneo, costretto agli straordinari da Dzumhur. Carattere da futuro n.1, ma la fatica sembra presentare il conto.

Spicchio d'Italia. Marco Cecchinato, straordinario nel cogliere le falle dello specialista Carreno, sogna al cospetto di David Goffin. Rivincita alle porte, a Roma tre set favorevoli al folletto di Rocourt. Il belga approda alla contesa dopo la maratona con Monfils. Difficile, non impossibile.

A completare il cerchio, il secondo incontro maschile sul Chatrier, Djokovic intravede i quarti, ma Verdasco è scoglio non semplice da sormontare. Rivalità di lungo corso, sono addirittura 14 le partite in archivio. Dieci successi per Nole, sotto di un'incollatura sulla terra. Al Roland Garros del 2007, affermazione del serbo. Djokovic può sfruttare l'onda lunga del sigillo con Bautista, Verdasco cavalcare la pennellata con Dimitrov.

Il programma

Philippe-Chatrier Starts At 11:00 Am

4th Rd (7) Dominic Thiem VS (19) Kei Nishikori

4th Rd (20) Novak Djokovic VS (30) Fernando Verdasco

Suzanne Lenglen Starts At 11:00 Am

4th Rd Karen Khachanov VS (2) Alexander Zverev

4th Rd (8) David Goffin VS Marco Cecchinato