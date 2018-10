Roland Garros - Cecchinato show: è ai quarti con Djokovic. Bene Thiem, Zverev in rimonta

Prosegue l'incredibile cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi. Il tennista palermitano, 25 anni, numero 72 del ranking mondiale, supera anche David Goffin negli ottavi di finale del Roland Garros edizione 2018, qualificandosi per il turno successivo. 7-5 4-6 6-3 6-0 in due ore e mezza di gioco lo score in favore dell'azzurro, che contro Goffin parte sulla scia dell'entusiasmo del risultato ottenuto contro Pablo Carreno Busta, aggiudicandosi il primo set in volata. Quando il belga, testa di serie numero otto, pareggia i conti nel secondo parziale, sembra che la partita stia per cambiare direzione. Ma Cecchinato non arretra, approfitta di un grave passaggio a vuoto di Goffin, vince il terzo per 6-0 e non trema neanche nel quarto, in cui si impone per 6-3. Ora il siciliano è ai quarti degli Internazionali di Francia, nella parte di tabellone più competitiva del torneo.

Il suo prossimo avversario sarà l'ex numero uno al mondo Novak Djokovic. Il serbo ha per un giorno ritrovato antiche sensazioni, in un match sulla carta complicato contro il mancino spagnolo Fernando Verdasco. Nole ha sbagliato pochissimo, imponendosi in tre set e guadagnandosi così il nono accesso consecutivo ai quarti di Parigi. In apertura di programma, sul campo centrale era stato invece Alexander Zverev a vincere contro il russo Karen Kachanov. Il ventunenne tedesco ha dovuto ancora una volta ricorrere al quinto set per spuntarla: perso il primo parziale, Sascha ha livellato la sfida al tie-break del secondo, per complicarsi la vita al terzo e rischiare di andare sotto anche nel quarto. Qui un nastro benevolo e una ritrovata aggressività lo hanno fatto risalire in superficie, per chiudere infine i conti al quinto. Al prossimo turno ci sarà la sfida con Dominic Thiem, l'austriaco che ha battuto oggi il giapponese Kei Nishikori. Thiem ha dominato i primi due parziali, salvo pasticciare al momento di chiudere nel terzo, per poi infine archiviare la pratica al quarto set, con il punteggio di 6-4. Questi i risultati degli ottavi di finale della parte bassa del tabellone del Roland Garros:

Goffin (8) - Cecchinato 5-7 6-4 0-6 6-3

Djokovic (20) - Verdasco (30) 6-3 6-4 6-2

Thiem (7) - Nishikori (19) 6-2 6-0 5-7 6-4

Kachanov - A. Zverev (2) 6-4 6-7(2) 6-2 3-6 3-6