Roland Garros, Nadal inarrestabile. Vincono gli argentini

Non accenna a fermarsi la corsa forsennata di Rafa Nadal sulla terra rossa di Parigi. Il dieci volte campione del Roland Garros prosegue nel suo cammino immacolato, senza set persi. La sua ultima vittima negli ottavi di finale degli Internazionali di Francia è stata oggi il tedesco Maximilian Marterer, rampante ventiduenne numero settanta del ranking mondiale. Regolato agevolmente nei primi due parziali, con lo score di 6-3 6-2, Marterer ha provato a resistere nel terzo set, issandosi fino al tie-break. Ma nel gioco decisivo il maiorchino ha fatto valere forza ed esperienza, chiudendo i conti con lo score di sette punti a quattro. Nella parte alta del tabellone di Parigi non sembrano esserci rivali in grado di infastidire il numero uno al mondo, che non solo vince con continuità da mesi sul rosso, ma non perde neanche set.

Il suo prossimo avversario sarà l'argentino Diego Schwartzman. Il piccolo giocatore sudamericano, numero undici del seeding, ha rimontato al quinto il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero sei. Spazzato via nei primi due set (6-1 6-2 in favore di Anderson), Schwartzman è rimasto aggrappato alla partita con la grinta che lo contraddistingue, aggiudicandosi il terzo parziale per 7-5. La svolta nel quarto set, vinto al tie-break dall'argentino: da lì in poi, anche per questioni fisiche, Anderson si è consegnato alla sconfitta, con un netto 6-2. Il secondo argentino ai quarti di finale del Roland Garros è Juan Martin Del Potro, testa di serie numero cinque, che ha spento le velleità del bombardiere americano John Isner, piegato con un periodico 6-4. Ora il gigante di Tandil attende di conoscere il vincente della sfida tra Fabio Fognini e Marin Cilic. I risultati:

Nadal (1) - Marterer 6-3 6-2 7-6(4)

Schwartzman (11) - Anderson (6) 1-6 2-6 7-5 7-6(0) 6-2

Isner (9) - Del Potro (5) 4-6 4-6 4-6