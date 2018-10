Roland Garros, il programma maschile di martedì

Quarti di finale a Parigi. Nella giornata odierna, due incontri a livello di singolare per eleggere i primi due semifinalisti per quel che concerne il tabellone maschile. Sul Philippe Chatrier, Dominic Thiem affronta Alexander Zverev, in palio l'investitura ad anti-Nadal. Entrambi vantano titoli sul rosso in stagione. L'austriaco è in striscia aperta dopo il successo conseguito a Lione, il teutonico ha perso una sola volta negli ultimi quattro tornei - in finale a Roma con Rafa. Nella bacheca del più giovane dei fratelli Zverev i trofei di Monaco e Madrid, qui qualche cenno di stanchezza. I precedenti sorridono a Thiem, in vantaggio al momento 4-2. In stagione, atto ultimo a Madrid e sigillo di Dominic, nel 2016, su questi campi, affermazione in quattro della settima testa di serie.

Sul Suzanne Lenglen, ultima bandiera azzurra. Dopo l'eliminazione di Fabio Fognini - KO con Cilic - le residue speranze albergano nella racchetta di Marco Cecchinato, a sorpresa tra i migliori otto. Cecchinato, contro-pronostico, duella per la prima volta in carriera con Novak Djokovic. Dopo le imprese con Carreno Busta e soprattutto Goffin - superato in quattro set - Marco si trova di fronte un numero uno di ritorno. Siamo lontani dal Djokovic d'élite, ma questo Nole, semifinalista al Foro, è comunque giocatore di spessore, in grado di sedere al tavolo dei grandi. Prestazioni positive con Bautista Agut e Verdasco, intravede il pass per la semifinale.

Il programma

Philippe-Chatrier Starts At 2:00 Pm

QF (7) Dominic Thiem VS (2) Alexander Zverev

Suzanne Lenglen Starts At 2:00 Pm

QF Marco Cecchinato VS (20) Novak Djokovic