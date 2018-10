Roland Garros, il programma femminile di martedì

Il ritiro per problemi fisici di Serena Williams, prima del confronto di ottavi con Maria Sharapova, riduce un contingente americano comunque ricco. Sono infatti due le tenniste a stelle e strisce pronte a giocarsi oggi l'accesso in semifinale. Sul Chatrier, Sloane Stephens chiede strada a Daria Kasatkina. Dopo il titolo conseguito a Miami, primo reale squillo sul rosso per la Stephens, abile a disinnescare la minaccia Giorgi - 10-8 al terzo, match di spessore. La Kasatkina - finalista a Indian Wells, quarti a Madrid - è però tennista in grado di prolungare lo scambio, di pilotare all'errore la rivale. Due i precedenti, un successo per parte: nel 2016, a Charleston, W in tre per la Stephens, a Indian Wells, nel 2018, replica russa. Daria si presenta con un biglietto da visita di prestigio, l'affermazione in due con Caroline Wozniacki.

Sul Lenglen, spazio a Madison Keys. Archiviata la pratica Buzarnescu - in precedenza sigillo con la Osaka - la nativa di Rock Island attende Yulia Putintseva, finalmente convincente dopo una porzione di stagione in costante difetto. Firma senza macchie con la Strycova, sogna il passaggio del turno a dispetto di un'avversaria sulla carta più quotata. Nel 2016, a Tokyo, vittoria al prolungamento del terzo per la kazaka. Come detto, Keys favorita, ma il pronostico non è chiuso.

Il programma

COURT PHILIPPE CHATRIER

Sloane STEPHENS (USA) [10] v Daria KASATKINA (RUS) [14]

COURT SUZANNE LENGLEN

Yulia PUTINTSEVA (KAZ) v Madison KEYS (USA) [13]