Roland Garros, i risultati del torneo femminile

Salta l'incontro più atteso. Serena Williams annuncia il ritiro per problemi addominali, non si consuma così l'ennesimo atto della rivalità con Maria Sharapova. Masha ringrazia e approda ai quarti, risparmiando energie preziose da "diluire" poi in campo. Dura invece una manciata di minuti il confronto tra Muguruza e Tsurenko. La spagnola si porta in vantaggio, griffando il primo break della contesa, l'ucraina alza bandiera bianca e saluta il pubblico parigino.

Sorprende, per proporzioni, l'affermazione di Angelique Kerber con Caroline Garcia. La teutonica si impone per la quinta volta in otto confronti, dominando entrambi i parziali. Il margine è ampio, la Garcia non riesce a trovare un varco per infilarsi nella difesa tedesca. Dopo i quarti conseguiti a Madrid, squillo sul rosso per Angelique, mina vagante da considerare nell'economia del torneo. Non sbaglia nemmeno la prima testa di serie. Simona Halep sorvola il primo test probante con irrisoria facilità. Oltre la rete Elise Mertens, capace di accendersi a Lugano e in Marocco su questa superficie. La Halep concede tre giochi e stacca il pass per i quarti, è la favorita per la vittoria finale.

I risultati