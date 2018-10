Roland Garros, Thiem schianta Zverev ed è in semifinale

Un torneo fatto di sofferenze e rimonte si chiude ai quarti di finale per Alexander Zverev, testa di serie numero due dell'edizione 2018 degli Internazionali di Francia, eliminato oggi dal Roland Garros, sconfitto dall'austriaco Dominic Thiem, uno dei migliori interpreti del tennis su terra rossa. 6-4 6-2 6-1 lo score in favore di Thiem, che raggiunge così la semifinale di Parigi per il terzo anno consecutivo, dopo aver schiantato l'amico/rivale in in un'ora e cinquanta minuti di gioco. Ottima prestazione dell'austriaco, opaca e confusionaria quella di uno stanco Zverev. In semifinale ora Thiem attende di conoscere il vincitore del match tra Marco Cecchinato e Novak Djokovic.

Il primo quarto di finale del Roland Garros 2018 è anche l'ultimo della parte bassa del tabellone di Parigi. Sul Philippe Chatrier si sfidano Alexander Zverev, numero due, e Dominic Thiem, numero sette. E' subito l'austriaco a mettere pressione al più giovane rivale, iniziando forte (0-30 nel primo game, con Sascha alla battuta), con prime di servizio e solite bordate da fondo campo. Zverev fatica ma resiste come può, mentre Thiem è molto più in palla dal punto di vista atletico, propenso anche a prendere la rete per capitalizzare il suo forcing di rimbalzo. Sul 3-3 il tedesco perde il servizio, con Thiem splendido a convertire la palla break con un vincente di rovescio. E' la prima fuga della testa di serie numero sette, che tiene il vantaggio e chiude il primo set per 6-4, grazie a un ace esterno. Sascha prova a rimanere aggrappato alla partita in apertura di secondo parziale, ma sull'1-1 concede ancora la battuta. Thiem sale di colpi, ritrova una fiducia non sempre esibita durante questa stagione, annulla una palla del controbreak in un corpo a corpo a rete, dà spettacolo con colpi difficili e si porta avanti 5-2 (con doppio break di vantaggio). Zverev si arrende senza combattere, perde il game a zero con una risposta di rovescio non controllata, chiama il fisioterapista all'inizio del terzo set e si avvia verso la sconfitta. Dal canto suo Thiem non si ferma, vola 2-0 in un lampo, per poi ritrovarsi 4-0 e con la partita in pugno. Gli ultimi guizzi di Zverev sono due passanti su smash non chiusi dall'austriaco: poco male per Thiem, che conclude la sfida con un netto 6-1 (rovescio a campo aperto a strappare ancora il servizio al tedesco) e si qualifica per le semifinali.

Thiem (7) - A. Zverev (2) 6-4 6-2 6-1