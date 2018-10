Roland Garros, il programma maschile di mercoledì

In data odierna, si completa il programma dei quarti di finale a Parigi. Riflettori sul Chatrier, Rafa Nadal gioca con Diego Schwartzman. Lo spagnolo, candidato principe al successo finale, parte da una situazione di ampio vantaggio. I precedenti sono cinque, tutti favorevoli al maiorchino. Due partite, inoltre, riconducono alla corrente stagione, affermazioni di Rafa all'Australian Open e a Madrid. Nadal - una sola sconfitta nel 2018 sul rosso, KO a Madrid con Thiem - approda al match dopo un torneo piuttosto agevole, Schwartzman è invece un sopravvissuto. Baratro a un passo con Anderson, il ritorno da due set sotto - un break di svantaggio anche nel terzo. Pronostico scritto, difficile l'argentino possa avvicinare il primo giocatore del mondo.

Più interessante la partita in agenda sul Lenglen. Marin Cilic, reduce dalla battaglia risolta al quinto con il nostro Fognini, scruta Juan Martin Del Potro. Due tennisti "costruiti" per altra superficie ma in grado di difendersi al meglio anche sulla terra. Delpo punta all'ennesimo balzo in classifica e approda alla sfida dopo due performance solide con Ramos Vinolas e Isner. L'uomo di Tandil può poggiare le sue speranze su un passato vincente. Dieci affermazioni in dodici confronti, atto ultimo lo scorso anno a Basilea - 64 64 Del Potro. Sul rosso siamo 4-0 per il sudamericano, esiste anche un precedente qui al Roland Garros. Nel 2012, sigillo perentorio in tre set di Del Potro.

Il programma

Court Philippe-Chatrier

Play starts at 2pm

Garbine MUGURUZA (ESP) [3] vs Maria SHARAPOVA (RUS) [28]

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11]

Court Suzanne-Lenglen

Play starts at 2pm

Simona HALEP (ROU) [1] vs Angelique KERBER (GER) [12]

Marin CILIC (CRO) [3] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [6]