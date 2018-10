Roland Garros, il programma femminile di mercoledì

Il mercoledì parigino propone, a livello femminile, gli ultimi due quarti. Quattro regine inseguono il pass per la semifinale, difficile stilare un pronostico. Sul Chatrier, Muguruza e Sharapova scendono in campo con le energie al massimo e la voglia di primeggiare. Masha gode del forfait di Serena Williams, Garbine accoglie il ritiro della Tsurenko dopo due giochi. I precedenti sorridono alla divina di Russia, tre vittorie in altrettante sfide, una qui al Roland Garros nel 2014. Non si affrontano proprio da quella stagione, oggi la nativa di Caracas sembra avere qualcosa in più. L'ampia vittoria conseguita con Karolina Pliskova testimonia di una Sharapova in crescita di condizione e fiducia, ma parte comunque un'incollatura dietro.

Sul Lenglen, si incrociano invece Simona Halep e Angelique Kerber. Bilancio in perfetto equilibrio, cinque successi per parte. Nel 2018, all'Australian Open, lotta selvaggia lunga tre set, 9-7 Halep e approdo in finale. Entrambe appaiono sicure, centrate. Devastante la rumena con la Mertens, perfetta la teutonica nel gestire una giocatrice ostica come la Bertens e nel cancellare la minaccia Garcia. Riducendo il discorso a questa superficie, la Kerber guida 2-0 - successi maturati in Fed Cup. Come detto in precedenza, non è semplice identificare una logica favorita.

Il programma

Court Philippe-Chatrier

Play starts at 2pm

Garbine MUGURUZA (ESP) [3] vs Maria SHARAPOVA (RUS) [28]

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11]

Court Suzanne-Lenglen

Play starts at 2pm

Simona HALEP (ROU) [1] vs Angelique KERBER (GER) [12]

Marin CILIC (CRO) [3] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [6]