Roland Garros, il programma di giovedì

La pioggia condiziona il programma a Parigi, due gli incontri da rifinire in data odierna. Rafa Nadal gioca corto, non incide come di consueto, è preda di un arrembante Schwartzman. Sotto un set e un break, il maiorchino torna a ruggire, recupera tre punti e confeziona la rottura. Il successivo scatto vale il 53, punto ultimo prima della pausa forzata. Siamo un passo indietro, invece, tra Del Potro e Cilic. Prevale l'equilibrio, l'approdo naturale è il prolungamento. 6 pari, 5 pari al tie-break, tensione palpabile. Il match tra Nadal e Schwartzman è in agenda sul Chatrier dalle 12, medesima ora, ma sul Lenglen, per la disfida tra Cilic e Del Potro.

Il pomeriggio è dedicato al torneo femminile. Non prima delle 15, la prima testa di serie, Simona Halep, affronta Garbine Muguruza. La nativa di Caracas raggiunge il penultimo atto dopo la prova di forza con Maria Sharapova, maltrattata per lunghi tratti. Muguruza padrona del rettangolo, aggressiva in risposta, mai in affanno. I precedenti sono quattro e sorridono alla spagnola. Nel 2018, forfait della Halep prima della semifinale di Doha. La Muguruza guida 3-1, ma è della rumena l'unico passaggio su terra. A Stoccarda, nel 2015, 63 al terzo per la fuoriclasse di Constanta.

Al termine della partita tra Halep e Muguruza, si rinnova il duello tutto americano tra Stephens e Keys. Vivo il ricordo di Flushing Meadows, la finale slam sul cemento di casa. 63 60 Stephens, marcia trionfale. A Sloane appartiene anche l'altro incrocio, datato 2015. A Miami, 64 62. L'impressione è che la 25enne della Florida, ammirata ai quarti con la Kasatkina, conservi un lieve margine anche su questa superficie - un solo allarme nel corso della competizione, con la nostra Giorgi - il desiderio di rivalsa della Keys può rimescolare le carte.

Il programma

ORDER OF PLAY: THURSDAY JUNE 7

Court Philippe-Chatrier

Play starts at 12pm

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11]

To be completed: Schwartman leads 6-4 3-5

Not before 3pm

Simona HALEP (ROU) [1] vs Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3]

Madison KEYS (USA)[13] vs Sloane STEPHENS (USA)[10]

Court Suzanne-Lenglen

Play starts at 12pm

Marin CILIC (CRO) [3] contre Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5]

To be completed: Match tied 6-6 (5-5)