Roland Garros, Stephens all'assalto della Halep

Parigi ospita in data odierna l'atto ultimo al femminile. Il torneo si completa con il confronto tra Halep e Stephens, in palio il secondo slam di stagione dopo il titolo conseguito in terra d'Australia da Caroline Wozniacki. Seconda chance per Simona Halep, prima giocatrice del mondo e fermata dalla danese a Melbourne a un passo dal trionfo. Per attitudine alla superficie ed esperienza, la rumena parte in leggero vantaggio, forte di una conclamata consistenza distribuita in questo scorcio di 2018. La Halep vanta anche le semifinali di Doha e Indian Wells, senza dimenticare la cavalcata al Foro, chiusa con il KO in finale al cospetto di Elina Svitolina.

Oltre la rete Sloane Stephens, alla miglior rappresentazione sul rosso della corrente annata e di carriera. Lo scorso anno l'ascesa definitiva nell'élite della racchetta grazie al trionfo a Flushing Meadows, ora un'altra pallina da scoccare, un'altra opportunità da concretizzare. Nella bacheca dell'americana è presente il 1000 di Miami, strappato qualche mese fa a Jelena Ostapenko. In fiducia, con poco da perdere, può esaltarsi sul Chatrier.

I precedenti sorridono alla Halep, sono sette le sfide in archivio. La nativa di Constanta guida 5-2 e ha dalla sua le due partite del 2017 a Washington e Cincinnati. Su questa superficie, il conto complessivo dice 2-0 Halep - Barcellona 2012 e Roland Garros 2014.

Per entrambe nobile percorso in Francia. Avvio alterno per la Halep, un set concesso alla Riske prima di assorbire le coordinate di campo. Crescita costante con Townsend e Petkovic, l'esplosione al quarto turno con la Mertens. Quarti e semifinale di spessore, al tappeto Kerber e Muguruza. Il punto di volta nel torneo della Stephens alla terza fermata, baratro a un passo con Camila Giorgi - W Stephens 10-8 al terzo. Da lì il cambio di passo, sigilli senza macchia con Kontaveit e Kasatkina, firma infine sul derby con la Keys.

Court Philippe-Chatrier

Play starts at 3pm

Women's Singles final

Simona HALEP (ROU) [1] vs Sloane STEPHENS (USA) [10]