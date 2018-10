ATP - I risultati a Stoccarda e s-Hertogenbosch

Chiusa la parentesi in rosso, con l'undicesimo sigillo parigino di Rafa Nadal, il circuito maschile accoglie l'erba e si divide tra Stoccarda e s-Hertogenbosch. In attesa dei principali protagonisti, spazio agli incontri di primo turno. In suolo tedesco, M.Zverev piega il qualificato Youzhny e si regala un secondo incontro nobile con il rientrante Roger Federer. Il teutonico si aggiudica il prolungamento del parziale d'apertura, poi allunga nel successivo set. Pella si impone, con doppio 62, su Millman, Florian Mayer disinnesca Maden. La sorpresa di giornata porta la firma di Molleker, presente a Stoccarda grazie a una wild card. Suo è il derby con il più quotato Struff. La contesa trova soluzione al terzo, dove Molleker si afferma per 6 giochi a 3.

In Olanda, invece, interessante il duello tra Haase e Karlovic. A dominare la scena, come prevedibile, è il servizio. Un tie-break per parte, ultima parola, nel parziale decisivo, per il padrone di casa. Sugita, settima testa di serie, evita l'ostacolo Basilashvili, Medvedev delizia il pubblico presente con Bhambri. Il Next Gen russo regala soluzioni di qualità, epilogo scritto. Infine, occorre sottolineare il successo di Copil con Bedene. Anche in questo caso servono tre set. 67 76 63, questo il punteggio finale.

Stoccarda

Round Of 32

Florian Mayer Defeats (WC) Yannick Maden 64 61

(WC) Rudolf Molleker Defeats Jan-Lennard Struff 64 675 63

Guido Pella Defeats John Millman 62 62

Mischa Zverev Defeats (Q) Mikhail Youzhny 765 63

s-Hertogenbosch

Round Of 32

(6) Robin Haase Defeats Ivo Karlovic 763 675 63

(7) Yuichi Sugita Defeats Nikoloz Basilashvili 63 62

Marius Copil Defeats Aljaz Bedene 676 764 63

Daniil Medvedev Defeats Yuki Bhambri 64 61