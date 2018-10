ATP Stoccarda, il programma di martedì

Domani il debutto, atteso, di Roger Federer. Quest'oggi, primi scampoli, veri, di torneo. Si completa il primo turno, il centrale ospita personaggi di spicco come Raonic e Shapovalov. Da valutare la condizione di Milos, spesso preda di acciacchi e problemi. Affronta Mirza Basic, parte comunque favorito. Il Next Gen Shapovalov deve invece domare il qualificato Gunneswaran. Apre il programma il padrone di casa Kohlschreiber. Settimo confronto con Istomin, guida 4-2 l'uzbeko. Ultima contesa nel 2014, al Roland Garros, l'unico passaggio su erba nel 2011, a Wimbledon - W in 4 di Istomin. Chiusura con Marterer - Galovic - ripescato da LL.

Sul Mercedes Court, tre partite a livello di singolare. Al termine di Fucsovics - Kudla, incrocio interessante tra Troicki e l'atipico Feliciano Lopez. Lo spagnolo, abile a sfruttare il suo tennis d'attacco in questo contesto, insegue il primo sigillo con Troicki. L'alterno Paire deve prestare attenzione con Fritz. A Indian Wells, nel 2017, affermazione per l'americano, di recente al Challenger di Surbiton per preparare la parentesi in verde.

Il quadro si completa sull'uno. Spicchio d'Italia, Matteo Viola, reduce dal labirinto di qualificazione, cerca un assolo nel main draw con il veterano Gilles Simon. Match di difficile soluzione, ma occorre quantomeno provarci.

Il programma

Center Court Starts At 11:00 Am

1st Rd (5) Philipp Kohlschreiber VS Denis Istomin

1st Rd (Q) Prajnesh Gunneswaran VS (6) Denis Shapovalov

1st Rd (7) Milos Raonic VS Mirza Basic

1st Rd Maximilian Marterer VS (LL) Viktor Galovic

Mercedes Court Starts At 11:00 Am

1st Rd Marton Fucsovics VS (Q) Denis Kudla

1st Rd Viktor Troicki VS (8) Feliciano Lopez

1st Rd Benoit Paire VS Taylor Fritz

Court 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd Gilles Simon VS (Q) Matteo Viola