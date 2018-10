ATP 's-Hertogenbosch, il programma di martedì

In Olanda, giornata di primo turno, sono otto gli incontri in programma. Bernard Tomic - due successi in sede di qualificazione, con Brown e Smyczek - affronta il cipriota Baghdatis. Nel 2015, a Stoccolma, veloce indoor, squillo Baghdatis. Non prima delle 12.30, riflettori su Tsitsipas. Il greco, prospetto di nuova generazione, splendido nella porzione su terra - tra i suoi risultati la finale conseguita a Barcellona - sfida a tu per tu il verde, apre con Griekspoor.

Sul campo n.1, Jaziri attende il qualificato Purcell, mentre è duello n.4 tra Garcia Lopez e Chardy. Nel 2017, a Parigi, affermazione per il transalpino, di certo più avvezzo alla superficie. Chardy ha in bacheca il challenger di Surbiton, avvicinamento prezioso a 's-Hertogenbosch - vittoria nell'atto conclusivo con de Minaur.

Sul 2, Donskoy deve superare Skugor, Ebden affronta un LL, mentre Seppi pesca McDonald, presente grazie a una wild card. Fermata a Surbiton anche per il 23enne americano, Andreas non può prestare il fianco, fondamentale trovare subito le coordinate con contesto e campo. Epilogo con Bolt - Pospisil.

Il programma

Centre Court Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Bernard Tomic VS Marcos Baghdatis

Not Before 12:30 Pm

1st Rd (5) WC Stefanos Tsitsipas VS (WC) Tallon Griekspoor

Court 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd Malek Jaziri VS (Q) Max Purcell

1st Rd Guillermo Garcia-Lopez VS Jeremy Chardy

Court 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd Evgeny Donskoy VS (Q) Franko Skugor

1st Rd Matthew Ebden VS Lucky Loser

1st Rd (WC) Mackenzie McDonald VS (8) Andreas Seppi

1st Rd (Q) Alex Bolt VS Vasek Pospisil