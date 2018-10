WTA - I risultati a 's-Hertogenbosch e Nottingham

L'erba abbraccia anche il circuito femminile. Nella corrente settimana, sono due i tornei in programma. A 's-Hertogenbosch, in Olanda, sono di scena uomini e donne, mentre Nottingham è "proprietà esclusiva" delle ragazze. Nella giornata di ieri, diversi incontri di primo turno e responsi interessanti. Al Libema Open, il debutto della prima testa di serie, Coco Vandeweghe. L'americana liquida in due set la bielorussa Sasnovich. Equilibrio soprattutto nel secondo parziale, con la Sasnovich in grado di prolungare la contesa al prolungamento. Tie-break a senso unico, sette punti a uno per la Vandeweghe. La Van Uytvanck cancella la Hogenkamp - apprezzata al Roland Garros contro Maria Sharapova - la Schoofs regala una gioia al pubblico di casa superando la Witthoeft. Infine, da segnalare il secondo successo "arancione" per mano della Rus. Battaglia con la Alexandrova, 76 al terzo per la Rus.

A Nottingham, inciampa invece in apertura Camila Giorgi. Dopo un'ottima parentesi in terra di Francia - eliminazione con Sloane Stephens al termine di una lotta serrata - la maceratese cade al cospetto di Dalila Jakupovic. 76 62 il punteggio finale. Prosegue il cammino di Rybarikova e Osaka. La prima concede un set alla Ruse, prima di dominare il terzo, la seconda conduce corsa di rimonta con la Vickery. La Duan, con doppio 62, piega la Savinykh, la Falconi ha ragione della Rodionova. Pochi punti dividono Lapko e Fett, ha la meglio la prima. In conclusione, da segnalare le vittorie di Allertova - vs Ahn - e Frech - vs Zheng.

