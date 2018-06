ATP - I risultati a Stoccarda e 's-Hertogenbosch

La pioggia altera il programma a Stoccarda. Solo tre singolari giungono a compimento. Matteo Viola, bravo a superare lo sbarramento di qualificazione, cede nettamente al veterano Gilles Simon. L'incontro segue un preciso binario, il transalpino chiude rapidamente 60 63. Sorprende l'uscita prematura del padrone di casa, Philipp Kohlschreiber, estromesso da Daniel Istomin con doppio tie-break. Fucsovics regola infine Kudla.

In Olanda, saluta invece Andreas Seppi. Il tennista italiano non trova le giuste coordinate e lascia strada alla wild card McDonald. Tsitsipas conduce corsa di rimonta con il LL Patrick Smith, Chardy fatica le proverbiali sette camicie per piegare il regolarista Garcia Lopez. Il prolungamento del terzo dirime gli interrogativi. Jaziri apre bene con Purcell, da sottolineare poi l'affermazione del discusso Tomic. Dopo i due successi in sede di qualificazione, si sbarazza di Kevin King.

Pospisil scivola con Alex Bolt dopo un buon impatto con la partita, Donskoy controlla Skugor. Completa il quadro la vittoria di Ebden con Smyczek.

Stoccarda

Round Of 32

Denis Istomin Defeats (5) Philipp Kohlschreiber 762 763

Marton Fucsovics Defeats (Q) Denis Kudla 63 64

Gilles Simon Defeats (Q) Matteo Viola 60 63

's-Hertogenbosch

Round Of 32

(5) WC Stefanos Tsitsipas Defeats (LL) John-Patrick Smith 36 63 64

(WC) Mackenzie McDonald Defeats (8) Andreas Seppi 64 62

(Q) Alex Bolt Defeats Vasek Pospisil 46 765 62

Jeremy Chardy Defeats Guillermo Garcia-Lopez 64 677 764

Evgeny Donskoy Defeats (Q) Franko Skugor 63 62

Matthew Ebden Defeats (LL) Tim Smyczek 62 63

Malek Jaziri Defeats (Q) Max Purcell 62 63

(Q) Bernard Tomic Defeats (LL) Kevin King 64 62