WTA - I risultati a Nottingham e 's-Hertogenbosch

Sul verde di Nottingham, poche novità di rilievo. Nel martedì al femminile, solo una testa di serie abbandona il torneo. Zarina Diyas si ritira dopo tre giochi e concede il benestare all'australiana Sam Stosur. Si impone con personalità la prima forza in suolo britannico, Ashleigh Barty. Doppio 63 alla svizzera Voegele. Riflettori, poi, su Johanna Konta, in cerca di continuità e successo. Cancella la Nara e raccoglie l'abbraccio del pubblico di casa. Non solo Konta, anche Katie Boulter si guadagna il pass per il turno successivo. Prevale in due sulla Wickmayer. La Buzarnescu, apprezzata sul rosso, dimostra buona attitudine anche sull'erba e piega una coriacea Royg, la Vekic vince il braccio di ferro con la Taylor.

In Olanda, sono due le protagoniste attese a steccare. Shuai Zhang crolla con l'ungherese Stollar, l'estone Kontaveit impatta contro la Kudermetova. Il match più interessante oppone la Bertens, in auge sul rosso, alla Vikhlyantseva. Kiki si salva al prolungamento del terzo. Terzo parziale favorevole anche alla Sabalenka, costretta a rientrare dopo un avvio in difetto con la Vondrousova. La Mertens corre con la Hercog, di rilievo l'affermazione della Tomljanovic con Kr.Pliskova.

La Flipkens lascia tre giochi alla Kalinskaya, la Bencic mostra discreta condizione con la Martincova. Tra le possibili variabili, giusto sottolineare la Riske. Supera la Maria e prosegue il suo percorso al Libema Open.

