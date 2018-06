ATP Stoccarda - Federer in tre, avanza Pouille

Google Plus

Roger Federer accarezza l'erba di Stoccarda, memore della sconfitta patita dodici mesi fa per mano dell'amico Tommy Haas. Lo svizzero pone all'angolo M.Zverev in apertura, poi perde le coordinate del suo tennis e concede il set iniziale al padrone di casa. Le ombre si diradano all'alba del secondo, Federer torna ad incidere in risposta, pone a mal partito il rivale e sistema le cose. Nel terzo, il margine è ampio, corre verso il successo il primo giocatore del torneo. Il terzo turno accoglie anche il transalpino Lucas Pouille - 63 64 a Molleker - e Denis Istomin - 63 64 a Florian Mayer, prossimo al ritiro.

Si completa, poi, il quadro di primo turno. Saluta in netto anticipo rispetto alle previsioni Denis Shapovalov. Il canadese non assorbe le richieste della superficie e naufraga con il qualificato Gunneswaran. Raonic si aggiudica un complesso tie-break con Basic, prima di allungare nel secondo parziale. Feliciano Lopez usufruisce del ritiro di Troicki, Marterer conduce corsa di rimonta con il LL Galovic. Infine, Benoit Paire rimanda il giovane Fritz. Tre set di buon livello, l'americano si prende il prolungamento, ma paga la crescita seguente del francese.

I risultati

Round Of 16

(1) Roger Federer Defeats Mischa Zverev 36 64 62

(2) Lucas Pouille Defeats (WC) Rudolf Molleker 63 64

Denis Istomin Defeats Florian Mayer 63 64

Round Of 32

(Q) Prajnesh Gunneswaran Defeats (6) Denis Shapovalov 766 26 63

(7) Milos Raonic Defeats Mirza Basic 768 62

(8) Feliciano Lopez Defeats Viktor Troicki 61 00 (RET)

Maximilian Marterer Defeats (LL) Viktor Galovic 36 64 61

Benoit Paire Defeats Taylor Fritz 674 63 62