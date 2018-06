ATP 's-Hertogenbosch, i risultati

Quattro partite di secondo turno nel mercoledì olandese. Al Libema Open, Gilles Muller, terza testa di serie del torneo, conferma il momento difficile e si arrende a Matthew Ebden. Il lussemburghese, solitamente a buon partito sull'erba, non trova la chiave per mutare l'inerzia del confronto. 63 75 per il 30enne di Durban. Il Next Gen Daniil Medvedev capitola invece al cospetto di Fernando Verdasco. Lo spagnolo, tennista completo, si prende un parziale d'apertura in equilibrio, poi dilaga nella seconda porzione del confronto.

Splende la stella di Bernard Tomic. Il chiacchierato australiano si risveglia a 's-Hertogenbosch e sigilla la quarta affermazione consecutiva, dopo le due in sede di qualificazione e quella conseguita al primo turno con King. Tomic prevale su uno specialista come Haase - W al 1T con Karlovic. Completa il quadro il successo di Darius Copil. Il rumeno supera per la terza volta in quattro confronti il nipponico Sugita. Match elettrico, tre set, pochi punti a dividere i due contendenti. Copil esulta 64 al terzo.

I risultati

Round Of 16

Matthew Ebden Defeats (3) Gilles Muller 63 75

(4) Fernando Verdasco Defeats Daniil Medvedev 64 61

(Q) Bernard Tomic Defeats (6) Robin Haase 63 75

Marius Copil Defeats (7) Yuichi Sugita 75 46 64