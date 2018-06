WTA - I risultati a Nottingham e 's-Hertogenbosch

Google Plus

Naomi Osaka prosegue la sua avventura sul verde di Nottingham. Dopo il successo conseguito in tre set con la Vickery, si sbarazza della Allertova. Ai quarti, per la nipponica, ostacolo Buzarnescu. La rumena - W al 1T con la Royg - piega la Falconi 63 al terzo. Esclusione eccellente nel mercoledì britannico, salta la seconda testa di serie. Magdalena Rybarikova cede il passo alla teutonica Barthel. Non basta alla slovacca un eccellente secondo set. Completa il quadro l'affermazione della Jakupovic sulla Frech.

A 's-Hertogenbosch, invece, si fa più imponente la candidatura di Coco Vandeweghe. L'americana doma la Rus 76 63 e vendica la sconfitta patita qui, in sede di qualificazione, nel 2011. Dopo un buon impatto con il torneo, si ferma Belinda Bencic. La svizzera paga dazio con la Kudermetova, sorpresa della corrente edizione. La russa è alla quarta vittoria - due in sede di qualificazione, poi Kontaveit e appunto Bencic - e attende ora la Krunic, abile a controllare la Schoofs. Infine, la Kuzmova supera, in rimonta, la belga Van Uytvanck.

Nottingham

's-Hertogenbosch