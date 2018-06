ATP - I risultati a Stoccarda e 's-Hertogenbosch

Google Plus

Il giovedì tedesco non regala alcun colpo di scena. A Stoccarda, sono i principali protagonisti ad accedere ai quarti di finale. Tomas Berdych, presente alla Mercedes Cup grazie a una wild card, replica alle improvvisazioni di Benoit Paire e sfrutta l'ottimo feeling con l'erba. Il ceco si prende il tie-break d'avvio e sigilla nel secondo il confronto. Milos Raonic annienta Marton Fucsovics, qualche problema in più per Nick Kyrgios. L'australiano concede un set a Marterer, torna poi al comando nel terzo. Duello d'annata quello tra Lopez e Simon, squillo spagnolo. Infine, Pella si guadagna un nobile match con Federer regolando il qualificato Gunneswaran.

A 's-Hertogenbosch, è la prima testa di serie a salutare anticipatamente il torneo. Adrian Mannarino crolla nel derby di Francia con il connazionale Chardy. Vessillo transalpino anche per Richard Gasquet. Doppio 62, il talento di Beziers si sbarazza del russo Donskoy. Tsitsipas prosegue il suo percorso di conoscenza del verde, scioglie alcuni interrogativi e prevale sul tunisino Jaziri, giocatore solido non solo sulla terra. Completa il pacchetto McDonald. Abbinamento favorevole, rimanda Alex Bolt e si regala un appuntamento con la storia.

Stoccarda

Round Of 16

(3) WC Tomas Berdych Defeats Benoit Paire 763 64

(4) Nick Kyrgios Defeats Maximilian Marterer 64 46 63

(7) Milos Raonic Defeats Marton Fucsovics 62 64

(8) Feliciano Lopez Defeats Gilles Simon 766 64

Guido Pella Defeats (Q) Prajnesh Gunneswaran 764 63

's-Hertogenbosch

Round Of 16

Jeremy Chardy Defeats (1) Adrian Mannarino 64 64

(2) Richard Gasquet Defeats Evgeny Donskoy 62 62

(5) WC Stefanos Tsitsipas Defeats Malek Jaziri 46 766 62

(WC) Mackenzie McDonald Defeats (Q) Alex Bolt 64 75