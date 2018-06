WTA Nottingham, risultati e programma

Ashleigh Barty conferma il suo ruolo da n.1 e consegue la seconda vittoria a Nottingham, staccando il pass per i quarti. L'australiana supera in due set la Duan. L'erba è oasi di ristoro per Johanna Konta. Mesi tribolati, l'affermazione con la connazionale Watson può fungere da trampolino. Non solo Konta, la Gran Bretagna abbraccia una 21enne di talento, Katie Boulter. 76 61, spegne la Stosur e raggiunge il terzo turno. Infine, successo della Vekic sulla Lapko, anche in questo caso la contesa va in archivio in due parziali.

Il programma odierno si concentra sul campo centrale, è Donna Vekic la prima a scendere sul rettangolo di gioco. Incrocia Mona Barthel, reduce dalla W con la Rybarikova. Al termine, la citata Boulter prova ad interrompere la marcia di Ashleigh Barty. Johanna Konta, per molti candidata principale al titolo, deve disinnescare la minaccia Jakupovic - vittoria in apertura di torneo con la nostra Giorgi. Epilogo con Osaka - Buzarnescu. La nipponica - qualche patema con la Vickery, sigillo perentorio con la Allertova - non può prestare il fianco a una rivale in grado di dire la sua anche oltre la terra.

Risultati

Programma