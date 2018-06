ATP Stoccarda - Federer supera Pella e trova Kyrgios

Tutto secondo copione. L'erba amplia la distanza tra i contendenti, Federer - in progresso rispetto all'esordio - accarezza la pallina, offre ai presenti soluzioni d'élite. Una volèe a uscire, nel corso del secondo parziale, strappa un sussurro di meraviglia al pubblico del centrale. Guido Pella è ottimo sparring partner, prova ad insidiare l'elvetico al tramonto del secondo set, ma il ritorno di re Roger è poderoso. Doppio 64 e semifinale. Nel pomeriggio, Federer, a caccia della prima posizione mondiale, incrocia la racchetta con Kyrgios. Incontro carico di fascino, per le doti, note, dell'australiano, abile a disinnescare uno specialista della materia come Feliciano Lopez. Kyrgios si afferma in tre e sogna ora il primo acuto sul veloce con lo svizzero. Nel 2017, a IW ritiro prima del confronto di quarti, a Miami KO in tre set - tre tie-break.

A Stoccarda, la prima semifinale mette di fronte invece Lucas Pouille e Milos Raonic. Cenni positivi dal fronte canadese, Raonic conduce due volte al prolungamento Berdych e domina poi la coda dei due parziali. Pouille scivola nel secondo set, ma ha comunque l'ultima parola con Istomin. Due precedenti tra i due, entrambi datati 2016 ed entrambi favorevoli a Raonic. Il match è in agenda non prima delle 14, le due partite sono in diretta su Super Tennis.

Quarter-Finals

(1) Roger Federer Defeats Guido Pella 64 64

(2) Lucas Pouille Defeats Denis Istomin 64 675 63

(7) Milos Raonic Defeats (3) WC Tomas Berdych 762 761

(4) Nick Kyrgios Defeats (8) Feliciano Lopez 64 36 63