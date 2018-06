ATP 's-Hertogenbosch, i risultati

A 's-Hertogenbosch, prosegue la marcia della seconda testa di serie. Richard Gasquet non presta il fianco all'arrembante Tsitsipas, ha anzi braccio solido al tramonto dei due parziali. Sono due tie-break a spezzare l'inerzia, il navigato transalpino gioca con intelligenza e classe i punti che decidono la contesa. Gasquet raggiunge così il penultimo atto del torneo dove ad attenderlo, a sorpresa, c'è Bernard Tomic. Quinta W in suolo olandese per l'australiano, ritrovato nella prima apparizione sul verde. Dopo il labirinto di qualificazione, percorso netto nel main draw, ieri l'acuto con Fernando Verdasco - in precedenza sigillo con lo specialista Haase. Decimo confronto, quello odierno, tra Gasquet e Tomic, il francese è in vantaggio 7-2 e 3-0 sul verde.

Jeremy Chardy, per la seconda volta in tre uscite, si impone al prolungamento del terzo - medesimo scenario al 1T con Garcia Lopez. Cade McDonald, comunque autore di un ottimo torneo. Nel percorso di Chardy, anche lo squillo con il connazionale Mannarino. La finale è ora a un passo, oltre la rete Matthew Ebden, chirurgico con Copil. Doppio 63 e appuntamento con la storia. Ci sono tre precedenti in archivio, tutti favorevoli a Chardy e tutti sul cemento. L'erba può rimescolare le carte?

Il programma

Quarter-Finals

(2) Richard Gasquet Defeats (5) WC Stefanos Tsitsipas 762 764

(Q) Bernard Tomic Defeats (4) Fernando Verdasco 64 763

Jeremy Chardy Defeats (WC) Mackenzie McDonald 64 46 765

Matthew Ebden Defeats Marius Copil 63 63