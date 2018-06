ATP 's-Hertogenbosch, derby francese per il titolo

A 's-Hertogenbosch, va in archivio la prima settimana dedicata al verde. La finale oppone Richard Gasquet e Jeremy Chardy, è quindi un derby tutto francese a chiudere la competizione olandese. Gasquet raggiunge l'atto conclusivo dopo un percorso piuttosto convincente. Nella giornata di ieri, semifinale elettrica con un ritrovato Tomic, proveniente dalle qualificazioni e in grado di spingere la partita al terzo, grazie a un prolungamento di livello. Eccellente la replica del talento di Beziers, 62 e match in cassaforte.

Qualche patema in meno per Chardy. Oltre la rete Matthew Ebden, due set per risolvere la pratica. Chirurgico il nativo di Pau, un tennis d'attacco, poco incline al compromesso. 64 75, titoli di coda e conferma di un'attitudine superba con terreno veloce. Nona W consecutiva sull'erba, in bacheca il challenger di Surbiton. Non un percorso semplice quello di Chardy, costretto due volte al tie-break del terzo, prima da Garcia Lopez e poi da McDonald - nel mezzo l'assolo con il connazionale Mannarino.

I precedenti sono quattro, due nella corrente stagione. Affermazione di Chardy a Miami, replica di Gasquet a Monte-Carlo. Per la prima volta i due si affrontano su questa superficie, Chardy sembra avere una ghiotta occasione per invertire la tendenza - nel complesso è sotto 1-3. L'incontro è in programma non prima delle 14.30, in precedenza la finale femminile tra Krunic e Flipkens.

Risultati

Semi-Finals

(2) Richard Gasquet Defeats (Q) Bernard Tomic 64 676 62

Jeremy Chardy Defeats Matthew Ebden 64 75

Programma

Centre Court Starts At 12:00 Noon / WTA - Singles Final

F (7) Aleksandra Krunic VS Kirsten Flipkens

Not Before 2:30 Pm / ATP - Singles Final

F Jeremy Chardy VS (2) Richard Gasquet