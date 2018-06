ATP Halle, i risultati

In attesa del debutto di Roger Federer - terzo match sul centrale, oltre la rete Bedene - primi battiti di tennis al Gerry Weber Open. Il torneo tedesco accoglie un cast piuttosto interessante, diversi protagonisti in cerca d'autore sull'erba. Dominic Thiem, finalista al Roland Garros - sconfitta netta con Rafa Nadal - incrocia la racchetta con il qualificato Youzhny. L'equilibrio serpeggia nel parziale d'avvio, il tie-break funge da punto di rottura. Thiem sigilla il set e allunga in modo deciso poco dopo. Al turno successivo anche Bautista Agut, in questo scorcio di stagione positivo su superficie rapida. Lo spagnolo dispone di Struff - 64 61 il finale. Kei Nishikori, invece, controlla Bachinger, altro tennista proveniente dal labirinto di qualificazione, in grado di avvicinare il nipponico specie al tramonto di partita.

Robin Haase, conclamato erbivoro, sorpreso da Tomic a 's-Hertogenbosch, supera non senza fatica Joao Sousa. 64 al terzo per l'olandese. Kudla cancella con doppio 64 Lacko, il piccolo Sugita sopisce le speranze di Marterer, presente ad Halle grazie a una wild card.

Nella giornata odierna, non solo Federer. A chiudere il pacchetto del campo principale, A.Zverev - Coric. Favorito il padrone di casa, il suo bagaglio meglio si abbina al contesto. Gasquet - W in finale con Chardy al Libema Open - attende Florian Mayer, prossimo al ritiro, mentre sul campo n.1 è derby azzurro. Andreas Seppi - subito KO con McDonald a 's-Hertogenbosch - trova il connazionale Berrettini, atteso all'ennesimo esame di una carriera in punto di decollo. Sul medesimo rettangolo, riflettori anche su Tsitsipas - Pouille e M.Zverev - Khachanov.

Risultati

Round Of 32

(3) Dominic Thiem Defeats (Q) Mikhail Youzhny 765 62

(4) Roberto Bautista Agut Defeats Jan-Lennard Struff 64 61

(7) Kei Nishikori Defeats (Q) Matthias Bachinger 63 763

Robin Haase Defeats Joao Sousa 46 75 64

(Q) Denis Kudla Defeats (Q) Lukas Lacko 64 64

Yuichi Sugita Defeats (WC) Maximilian Marterer 64 57 63

Il programma