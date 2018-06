ATP Queen's, i risultati

Lunedì di ottimo tennis a Londra. Marin Cilic bussa alla porta del torneo da primo attore, evita le insidie di un esordio non certo accomodante. 63 64, il croato, possibile rivale di Federer a Church Road, disinnesca lo spagnolo Verdasco. Sam Querrey pone sul piatto il suo tennis d'offesa, sfrutta le risposte dell'erba per prevalere sulla wild card Jay Clarke - 63 63. Salta, invece, la sesta testa di serie. Jack Sock non trova le giuste contromisure contro il Next Gen Medvedev. Il talento di Russia chiude 75 63.

Un altro prospetto di sicuro avvenire, Denis Shapovalov, abbandona prematuramente la contesa. Il canadese non trova l'appiglio per mutare l'inerzia con il veterano Muller. Doppio prolungamento, il lussemburghese ha l'ultima parola. Il duello a stelle e strisce premia Tiafoe. Il 20enne di Hyattsville doma Donaldson 64 76. Infine, da sottolineare l'affermazione di Stan Wawrinka. La miglior condizione è ancora distante, Cameron Norrie non può essere test probante lungo la strada che conduce a Wimbledon. Wawrinka archivia in due la pratica - 62 63 - incamera fiducia e scruta all'orizzonte il prossimo ostacolo.

Ricco il pacchetto odierno. Il campo centrale accoglie Djokovic - vs Millman - ma soprattutto Murray. Il britannico scioglie la prognosi e impugna nuovamente la racchetta. Difficile domare Kyrgios, ammirato a Halle la scorsa settimana. In apertura Grigor Dimitrov. Qui il programma completo.

I risultati

Round Of 32

(1) Marin Cilic Defeats Fernando Verdasco 63 64

(5) Sam Querrey Defeats (WC) Jay Clarke 63 63

Daniil Medvedev Defeats (6) Jack Sock 75 63

Gilles Muller Defeats Denis Shapovalov 767 766

Frances Tiafoe Defeats Jared Donaldson 64 764

Stan Wawrinka Defeats (WC) Cameron Norrie 62 63