WTA - Mallorca e Birmingham, il punto

A Mallorca, termina al primo turno l'avventura di Francesca Schiavone, fermata da Carina Witthoeft. La milanese rinvia l'epilogo aggiudicandosi il prolungamento del secondo, ma cede poi nel parziale successivo. Saltano la quarta e quinta testa di serie. Carla Suarez Navarro scivola con la connazionale Arruabarrena, la Kontaveit parte bene ma incassa il successivo ritorno della teutonica Maria. La Van Uytvanck doma la Sabalenka, affermazione importante per la Stosur, opposta alla Vondrousova - l'australiana vince 62 75.

Si chiude anche il percorso di qualificazione, il main draw accoglie la Tomljanovic - 64 63 alla Blinkova - le due svedesi Peterson e Larsson - per entrambe W al terzo - e le americane Kenin - 64 64 alla Kuzmova - e Riske - 63 57 62 alla Frech.

Mallorca

L'erba è protagonista anche a Birmingham nella corrente settimana. Karolina Pliskova impatta male con la superficie e incappa in una controprestazione. La ceca, terza testa di serie, cede alla Rybarikova. La Osaka annienta la Boulter - quarti a Nottingham - la Gavrilova ferma la marcia della Cibulkova. Successo in rimonta per Kiki Mladenovic, dominata nel set iniziale dalla Siniakova.

La Buochard saluta all'ingresso del tabellone principale, fatale il secondo match di qualificazione con la Brady. La Jakupovic stacca il pass con la Pera - 63 64 - bene anche Dodin e Kr.Pliskova.

Birmingham