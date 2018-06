ATP Halle - Federer parte bene, fuori Gasquet e A.Zverev

La striscia sull'erba di Roger Federer trova nuova linfa ad Halle. Primo impegno al Gerry Weber Open per il campionissimo, affermazione in due con Aljaz Bedene. Lo svizzero non trova particolare opposizione, dispone del rivale esibendo il solito bagaglio. Quando si entra nello scambio è Federer a prendere il sopravvento, il secondo gioco segna il punto di rottura, eleva al comando l'elvetico, abile ad evitare poi cali di tensione. 63 64. Discorso diverso per A.Zverev e Richard Gasquet. Il tedesco impatta nel solido Coric e paga in modo evidente il cambio di superficie. Nel parziale d'avvio non c'è partita, Zverev prova a risalire la china ma non trova il giusto appiglio. 61 64. Contro-prestazione anche per il nativo di Beziers. La stanchezza recita ruolo primario, dopo una settimana a tutta a 's-Hertogenbosch - titolo conseguito in finale con il connazionale Chardy. A fermare Gasquet, è Florian Mayer.

Il giovane Tsitsipas dimostra di apprendere rapidamente le richieste di campo e estromette dal torneo la quinta testa di serie, Lucas Pouille - 62 76. Paire e Johnson procedono in equilibrio, ma è il transalpino a pescare la chiave per risolvere l'enigma. 75 76 e pass per il turno successivo. Spicchio d'Italia ad Halle, è derby tra Seppi e Berrettini, dentro da LL. Prevale d'esperienza Seppi, 63 75. Khachanov doma il più vecchio dei fratelli Zverev - 76 63 - Ebden batte Jaziri. C'è lotta solo nel secondo set, quando il tunisino si arrampica al tie-break. Infine, da segnalare il ritiro di Fucsovics nel corso dell'incontro con Kohlschreiber.

I risultati

Round Of 32

(1) Roger Federer Defeats Aljaz Bedene 63 64

Borna Coric Defeats (2) Alexander Zverev 61 64

Stefanos Tsitsipas Defeats (5) Lucas Pouille 62 763

(6) Philipp Kohlschreiber Defeats Marton Fucsovics 46 63 21 (RET)

(WC) Florian Mayer Defeats (8) Richard Gasquet 62 62

(SE) Matthew Ebden Defeats Malek Jaziri 60 762

Karen Khachanov Defeats Mischa Zverev 765 63

Benoit Paire Defeats Steve Johnson 75 765

Andreas Seppi Defeats (LL) Matteo Berrettini 63 75