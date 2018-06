ATP Queen's - Murray lotta ma cede, corre Djokovic

Andy Murray impugna la racchetta al Queen's, assapora dopo mesi sensazioni antiche. La condizione è buona, il britannico regge all'offensiva australiana, strappa nel parziale d'avvio sgretolando via via le certezze di Kyrgios. L'approccio è positivo, il livello si alza quando il punto è decisivo. La svolta nel secondo parziale, Kyrgios - di certo rivale scomodo - si aggiudica il tie-break e costringe Andy a una maratona. La schiena pizzica il nativo di Glasgow, Murray non demorde fino al 55, poi cede. All'uscita dal rettangolo, applausi convinti, obiettivo Wimbledon.

Nessun problema, invece, per un altro ex n.1. Novak Djokovic dispone di Millman, archivia la pratica rapidamente. 62 61 e turno successivo. Fuori David Goffin. Il belga sbatte sul muro spagnolo eretto da Feliciano Lopez, insidia sempre credibile quando si parla di verde. 63 al terzo per il 36enne di Toledo. A sorpresa, saluta anche Kevin Anderson, continuo ad alto livello in questi mesi. Leo Mayer firma l'impresa aggiudicandosi due prolungamenti - primo e terzo set. Si salva Dimitrov. Il bulgaro non è perfetto, ma la sua versione basta per reprimere il bosniaco Dzumhur.

La Francia sigilla ben tre vittorie. Il qualificato Benneteau rimanda Berdych - 63 al terzo - Chardy, finalista in Olanda la scorsa settimana, doma Smyczek, Mannarino, nonostante un passaggio a vuoto a metà partita, prevale su Evans. Raonic, avversario di Federer a Stoccarda, domina Bhambri prima del ritiro di quest'ultimo sul 31 canadese nel secondo, infine Edmund batte Harrison.

Risultati

Round Of 32

(2) Grigor Dimitrov Defeats Damir Dzumhur 63 674 63

Leonardo Mayer Defeats (3) Kevin Anderson 764 46 763

Feliciano Lopez Defeats (4) David Goffin 63 677 63

(7) Kyle Edmund Defeats Ryan Harrison 764 64

(Q) Julien Benneteau Defeats (8) Tomas Berdych 75 36 63

(SE) Jeremy Chardy Defeats (Q) Tim Smyczek 62 64

(WC) Novak Djokovic Defeats (Q) John Millman 62 61

Nick Kyrgios Defeats Andy Murray 26 764 75

Adrian Mannarino Defeats (WC) Daniel Evans 64 06 75

Milos Raonic Defeats (Q) Yuki Bhambri 61 31 (RET)