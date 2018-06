WTA - Mallorca e Birmingham, il punto

Il circuito WTA si divide, nella corrente settimana, tra Birmingham e Mallorca. Al Nature Valley Classic, la competizione entra nel vivo, calcano il rettangolo le principali protagoniste. Garbine Muguruza lancia un primo, interessante segnale, superando nettamente la russa Pavlyuchenkova. Eloquente il finale, 61 62. Qualche patema in più per Elina Svitolina, seconda testa di serie. Concede un set alla Vekic, prima di prevalere al terzo. Nel confronto più atteso, la Kvitova batte la Konta - 63 64. Doppio 64 della Goerges alla Sakkari, affermazione di ritorno per la Kasatkina - recupera un set a Kr.Pliskova. Elise Mertens, brillante in rosso, scivola con la Jakupovic, la Vandeweghe, semifinalista a 's-Hertogenbosch, inciampa nella Martic.

Birmingham

Tutto secondo copione a Mallorca. Caroline Garcia perde le coordinate nel secondo parziale, ma riesce comunque ad avere la meglio contro la Hsieh. Tre set per la francese, come per Vika Azarenka, chiamata a rientrare dopo un tie-break in difetto con la Voegele. La Sevastova approfitta di una Kuznetsova lontana dalla miglior condizione - 63 63 - mentre la Larsson piega la Cirstea. Un'altra svedese, la Peterson, prosegue il suo cammino. 63 63 alla Collins. Sofia Kenin, speranza d'America, inchioda la Kozlova, la Safarova sopisce le speranze della stellina Kostyuk - 64 75. Netta la vittoria della Lottner con la Sasnovich, la Tomljanovic controlla la Linette.

Mallorca