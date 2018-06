ATP Halle, fuori Thiem e Nishikori

Roger Federer rappresenta al momento l'unica certezza. Halle perde via via i protagonisti più attesi, si àncora al campionissimo, oggi atteso sul centrale da Benoit Paire, dopo un debutto privo di insidie con Bedene. Nella giornata di ieri, eliminazioni eccellenti. Fatale a Dominic Thiem il secondo scoglio in suolo tedesco. La W con Youzhny illude il popolo austriaco, il rapido Sugita espone Thiem a diverse problematiche. La giornata non è delle migliori, naufraga Dominic in due set. Destino similare per Kei Nishikori, subito in affanno contro Karen Khachanov, abile a sfruttare la sua confidenza con verde e veloce. Nel 2018 titolo a Marsiglia, ora intenzioni serie. Nel suo bagaglio, le affermazioni con M.Zverev e appunto Nishikori, all'orizzonte Bautista.

Lo spagnolo si conferma giocatore solido, concede poco o nulla, si disimpegna con naturalezza in qualsivoglia contesto. Al Gerry Weber Open, disinnesca un erbivoro come Haase ed approda al terzo turno. Saluta, invece, Stefanos Tsitsipas. Prospetto di nuova generazione, dopo l'assolo con Pouille paga un prevedibile calo. A fermare il greco è Kudla, tennista proveniente addirittura dal labirinto di qualificazione.

A rifinire il quadro, la vittoria del LL Basilashvili su Marterer - incontro questo di primo turno.

I risultati

Round Of 16

Yuichi Sugita Defeats (3) Dominic Thiem 62 75

(4) Roberto Bautista Agut Defeats Robin Haase 64 75

Karen Khachanov Defeats (7) Kei Nishikori 62 62

(Q) Denis Kudla Defeats Stefanos Tsitsipas 63 64

Round Of 32

(LL) Nikoloz Basilashvili Defeats (WC) Rudolf Molleker 64 765