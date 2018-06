ATP Queen's, Cilic si impone in rimonta

Marin Cilic marca il territorio, consegue la seconda vittoria al Queen's e ribadisce il suo status di favorito. Il croato supera per la quarta volta in altrettanti incontri il lussemburghese Muller, non senza fatica. Cilic si trova ad inseguire dopo il primo parziale, ma ha la lucidità per invertire la tendenza acuendo le difficoltà del rivale. In risposta, la prima testa di serie si fa pungente, l'allungo è automatico. Terzo sigillo sul verde con Muller, il secondo qui dopo quello dello scorso anno a livello di semifinale.

Esce, invece, Stan Wawrinka. Lo svizzero dimostra discreta condizione fisica e costringe Querrey a tre set. Il prolungamento del secondo, di stampo elvetico, sembra accendere la contesa, ma è l'ultimo battito di Stan, poi dominato dal bombardiere americano. L'obiettivo, per Wawrinka, si sposta ora in direzione Wimbledon.

Prosegue la campagna in verde di Chardy. Finalista a 's-Hertogenbosch - KO con il connazionale Gasquet - disinnesca il Next Gen Medvedev e si guadagna la terza fermata londinese. Chardy si prende un tie-break in equilibrio e scatta poi nel secondo. Nei quarti, per il transalpino, Frances Tiafoe. Il 20enne del Maryland piega Leonardo Mayer.

I risultati

Round Of 16

(1) Marin Cilic Defeats Gilles Muller 46 63 63

(5) Sam Querrey Defeats Stan Wawrinka 75 673 61

(SE) Jeremy Chardy Defeats Daniil Medvedev 766 63

Frances Tiafoe Defeats Leonardo Mayer 64 26 64