WTA - Mallorca e Birmingham, il punto

Google Plus

Mallorca

Caroline Garcia, prima testa di serie del torneo, consegue la seconda affermazione a Mallorca - dopo quella inaugurale con la Hsieh - superando in due parziali la svedese Larsson. La francese, ora ai quarti, attende la speranza d'America Sofia Kenin, brava a rimediare a un approccio in difetto con la Van Uytvanck. La Stosur sfrutta il suo tennis potente per inibire la Arruabarrena, mentre il derby tedesco premia la Maria. Equilibrio fino al 66 del primo set, poi il gap si dilata.

Birmingham

​A Birmingham, problemi fisici impediscono alla Osaka di ultimare il suo confronto con la Jakupovic. La nipponica perde il primo set, poi deve alzare bandiera bianca. A cogliere l'occasione è la slovena, reduce da tre incontri di qualificazione e dalla W al 1T con la Mertens. La Francia saluta in un sol colpo due protagoniste. Alizé Cornet sbatte sul muro eretto dalla Svitolina, mentre la Mladenovic perde di consistenza nel corso del match con la Rybarikova. A completare il quadro, il sigillo della Buzarnescu con la Martic.