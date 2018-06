ATP Halle - Paire stuzzica Federer, il n.1 si salva al terzo

Roger Federer accarezza il baratro, scruta da vicino la sconfitta. Si salva al prolungamento del terzo - 9 punti a 7 - con classe e un pizzico di fortuna. Benoit Paire, nel frangente conclusivo, ha sulla racchetta il colpo risolutivo, ma manca la necessaria lucidità per coronare una prestazione di assoluto valore. Il transalpino espone il braccio educato, accelera quando può, legge con facilità il servizio di Federer. Ne esce una partita elettrica, in cui un Federer nervoso deraglia perdendo la misura dei colpi in più di un'occasione. Il tramonto è svizzero, il n.1 raggiunge i quarti, pronto a sfidare, nel pomeriggio, Matthew Ebden.

L'australiano impiega una manciata di minuti per trovare le coordinate di campo, lascia il parziale di apertura a Kohlschreiber, prima di salire, in modo perentorio, al proscenio. 61 62, senza diritto di replica. Borna Coric si conferma tennista completo a tutti gli effetti. Maturazione in via di compimento, piovono risultati anche su superficie rapida. L'erba non inibisce l'animo guerriero del croato, giustiziere al 1T di A.Zverev. Seconda affermazione in suolo tedesco, Coric dispone del LL Basilashvili in due parziali.

Spicchio d'Italia a completare il quadro, Andreas Seppi coglie una chance propizia e, dopo la firma con il connazionale Berrettini, si ripete con Florian Mayer, regolato 62 64. L'altoatesino, non prima delle 17.30, duella in data odierna con il citato Borna Coric. Un solo precedente, proprio sul verde. Nel 2015, a Wimbledon, squillo in cinque set dell'alfiere azzurro. Lecito sognare.

I risultati

Round Of 16

(1) Roger Federer Defeats Benoit Paire 63 36 767

(SE) Matthew Ebden Defeats (6) Philipp Kohlschreiber 46 61 62

Borna Coric Defeats (LL) Nikoloz Basilashvili 64 62

Andreas Seppi Defeats (WC) Florian Mayer 62 64