ATP Queen's, il ruggito di Djokovic. Avanza Kyrgios

Campioni di ritorno. Novak Djokovic batte un colpo, consegue la seconda affermazione al Queen's e si candida come credibile alternativa a Marin Cilic in ottica titolo. Dopo il debutto soft con Milmann, scoglio probante. Oltre la rete la seconda testa di serie, Nole trova Grigor Dimitrov - in affanno all'alba del torneo con Dzumhur. La partita è a senso unico, una rottura decide il parziale d'avvio, nel secondo il margine è ampio. Djoko blinda il servizio - 88% di punti con la prima - ed entra con facilità in risposta. 64 61, sensazioni da confermare nel pomeriggio con Adrian Mannarino.

Il transalpino, prematuramente KO a 's-Hertogenbosch, torna a macinare successi sull'erba e regola il connazionale Benneteau, proveniente dal labirinto di qualificazione. Il tie-break decide il primo set, Mannarino assume poi il controllo del confronto strappando ripetutamente la battuta al rivale - il servizio non gioca ruolo chiave, Mannarino annulla 7 palle break su 8 nel secondo.

A completare il quadro del giovedì londinese, la W di Nick Kyrgios. Incontro determinato dalla battuta, si assiste a un solo break in tre set. A realizzarlo è l'australiano nel corso del parziale decisivo, prima due prolungamenti, uno per parte. Seconda maratona quindi per Kyrgios, costretto agli straordinari da Murray al 1T. Il nativo di Canberra pesca ora Feliciano Lopez, match non scontato.

Gli altri due quarti oppongono Cilic e Querrey e Chardy e Tiafoe.

I risultati

Round Of 16

(WC) Novak Djokovic Defeats (2) Grigor Dimitrov 64 61

Nick Kyrgios Defeats (7) Kyle Edmund 763 675 63

Adrian Mannarino Defeats (Q) Julien Benneteau 764 63