ATP Halle, Kudla vince e si regala Federer

Si delinea il quadro delle semifinali al Gerry Weber Open, torneo della penultima settimana che precede Wimbledon. Il campione uscente, Roger Federer, liquida Matthew Ebden. Lo svizzero, però, non convince ancora. Nel primo set non riesce a strappare il servizio all’avversario e deve ricorrere al Tie-Break. Nel secondo parziale l’australiano si porta avanti di un break per due volte, in una di queste va a servire per allungare la partita al terzo set, ma non coglie l’opportunità. Federer si rimette in carreggiata e dal 5-3 Ebden inanella quattro giochi di fila che gli permettono di strappare il pass per la semifinale.

A sfidare l’8 volte campione di Wimbledon sarà Denis Kudla. L’americano è risultato vincente nel quarto di finale “delle sorprese” che lo opponeva a Sugita. Lo statunitense non si ferma e dopo aver eliminanto il next gen greco Tsitsipas continua il suo percorso nel torneo. Qualche rimorso per il giapponese, che nel secondo set, ha avuto anche un set point per allungare il match, ma non è riuscito a concretizzarlo.

Nell’altro lato del tabellone non riesce nella rimonta Karen Khachanov. Roberto Bautista Agut estromette da Halle la Next Gen russa in tre set. Il tennista sovietico paga un primo set nel quale non ha realizzato nemmeno una palla break su sette ottenute e un terzo parziale dove era avanti di un break.

Lo sfidante dell'iberico in semifinale sarà Borna Coric. Il croato continua il suo bel momento di forma qui sull'erba teutonica domando Andreas Seppi in due combattuti set. L'altoatesino non è riuscito ad incidere in risposta, non riuscendo a procurarsi nemmeno una palla break.

I RISULTATI

Roger Federer (1) Defeats Matthew Ebden (SE) 7-6 (2) 7-5 Denis Kudla (Q) Defeats Yuchi Sugita 6-2 7-5 Roberto Bautista Agut (4) Defeats Karen Khachanov 6-3 6-7 (3) 6-3 Borna Coric Defeats Andreas Seppi 7-5 6-3