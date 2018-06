ATP Queen's: Kyrgios vince ancora, avanza Djokovic

Google Plus

Giornata di verdetti per quanto riguarda il Fever-Tree Championships, competizione che si disputa a Londra. Nei quarti di finale si è confermato Novak Djokovic. Il serbo, non ancora al meglio dopo il rientro dall’infortunio, ha avuto la meglio su un avversario ostico come può essere Adrian Mannarino. Il transalpino ha giocato un primo set ad alti livelli, costringendo l’ex numero 1 del mondo ad inseguire. Nel secondo set il tennista francese è calato, lasciando strada libera a Nole.

L’avversario di Djokovic in semifinale sarà Jeremy Chardy. Il francese è reduce da tre settimane di grande tennis. Nelle ultime due ha vinto un Challenger a Surbiton e raggiunto le semifinali nell’ATP di 's-Hertongebosch. Nel terzo turno del Queen’s ha avuto la meglio sul Next Gen americano Frances Tiafoe.

Nella parte superiore del tabellone Nick Kyrgios ha estromesso dal torneo il campione in carica, Feliciano López. Grazie a due tie-break il tennista australiano è riuscito a domare lo spagnolo, che sull’erba si dimostra sempre un ottimo giocatore, mai facile da affrontare. Seconda volta in breve tempo che i due tennisti s'incontrano, dopo la sfida a Stoccarda della settimana precedente, dove a prevalere fu sempre Kyrgios.

A sfidare il tennista di Canberra sarà Marin Cilic, che ha strappato il pass per le semifinali grazie alla vittoria in due set su Sam Querrey. Non una partita semplice quella del croato che ha dovuto affrontare un tennista che gioca sempre il suo miglior tennis su erba. Nonostante tutto, il finalista dell’Australian Open è riuscito a portare a casa il match, confermandosi ancora una volta qui al Queen’s, torneo che riuscì a vincere nel 2012.

I RISULTATI

Marin Cilic (1) Defeats Sam Querrey 7-6 (3) 6-2 Nick Kyrgios Defeats Feliciano López 7-6 (5) 7-6 (3) Novak Djokovic (WC) Defeats Adrian Mannarino 7-5 6-1 Jeremy Chardy (SE) Defeats Frances Tiafoe 6-4 6-4