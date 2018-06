ATP Halle - Il programma delle semifinali

Halle come anticamera di Wimbledon, giardino in cui rifinire la preparazione prima dell'assalto alla corona. Federer sceglie la via battuta, recita lo stesso copione. Una strada dedicata per sottolineare l'influenza del campionissimo da queste parti. Roger ringrazia e stringe ancora una volta la causa del Gerry Weber Open, è l'àncora per un torneo orfano dei principali protagonisti, estromessi all'alba della competizione. Qualche brivido, specie con Paire - a un punto dalla sconfitta Federer - due set d'equilibrio con Ebden, la semifinale è comunque in cassaforte. Insegue la decima lo svizzero, intorno all'ora di pranzo trova Denis Kudla, americano forgiato dal labirinto di qualificazione. Un solo precedente, nel 2012, a Indian Wells, W Federer. L'ago della bilancia pende ovviamente verso il fronte elvetico, è tutto pronto per l'ennesima prova d'autore del fenomeno.

A seguire, la seconda semifinale. Incontro di difficile lettura, aperto a più soluzioni. Borna Coric sbarca al quarto impegno con un conto set immacolato - 6/0, al 1T vittoria preziosa con A.Zverev. Bautista - tre parziali per domare Khachanov - conferma di contro la sua capacità di esprimersi ad alte note in qualsiasi contesto. Lo spagnolo, specialista in rosso, vanta in bacheca, nella corrente annata, titoli sul veloce. Tennista completo, da battere. I precedenti sono sei, Bautista conduce 4-2, ma nel 2018 siamo in perfetta parità. A Dubai, assolo spagnolo, a Indian Wells, replica croata.

Il programma

STADION Starts At 11:30 Am

SF (1) Roger Federer VS (Q) Denis Kudla

Not Before 2:00 Pm

SF (4) Roberto Bautista Agut VS Borna Coric