ATP Queen's - Cilic vs Kyrgios, a seguire Djokovic

Ultimi battiti di tennis al Queen's. Tempo di semifinali, alle 13 Marin Cilic impugna la racchetta per marcare il territorio, per difendere il suo regno (lo scorso anno L in finale con Feliciano Lopez). Il croato, da molti identificato come principale antagonista di Roger Federer a Wimbledon, scruta all'orizzonte Nick Kyrgios, a Stoccarda KO proprio con lo svizzero e reduce da un tortuoso cammino su questi campi. Tre set con Murray e Edmund, prestazione attenta per eludere l'insidia Feliciano Lopez. Sul verde, Kyrgios rappresenta minaccia reale. Colpi definitivi, scambi ridotti al minimo, difficile trovare il ritmo. Cilic ben conosce le problematiche del confronto, ma può trarre giovamento dalle due affermazioni con Muller e Querrey. Due precedenti, un successo per parte, l'ultimo risale alla finale di Marsiglia del 2016.

Al termine, spazio a Chardy e Djokovic. Tradizione a dir poco favorevole all'uomo di Belgrado, 10-0 al momento. Due passaggi sull'erba, entrambi a Wimbledon ed entrambi di stampo serbo. Nole è in crescita costante, di condizione e fiducia, cerca l'acuto per cancellare in via definitiva le scorie del passato. Qui nessuna titubanza, tre vittorie nette, sigilli a cui attraccare propositi di ritorno. Oltre la rete, come detto, Chardy. Dodici vittorie in tredici partite sull'erba, a 's-Hertogenbosch l'unico scivolone - KO in finale con Gasquet. L'ex n.1 sembra avere margine, ma deve evitare pericolosi cali di tensione.

Il programma

Centre Court Starts At 1:00 Pm

SF (1) Marin Cilic VS Nick Kyrgios

SF (SE) Jeremy Chardy VS (WC) Novak Djokovic