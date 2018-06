ATP Queen's: Djokovic torna in finale dopo un anno, Cilic elimina Kyrgios

È tutto pronto per l’atto conclusivo del Fever-Tree Championship, ATP 500 che trova luogo sull’erba del Queen’s Club ormai dal 1890. Nella giornata di ieri si sono disputate le semifinali, dalle quali sono usciti vincitori il vicecampione in carica del torneo Marin Cilic, e l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic.

Il croato sulla sua strada ha dovuto affrontare Nick Kyrgios, tennista che sull’erba riesce sempre a giocare il suo miglior tennis. Il numero uno del seeding ha disputato un match perfetto al servizio non dovendo fronteggiare nessuna palla break. Così, grazie a due prolungamenti del set, Marin Cilic estromette il tennista di Canberra e strappa il pass per la finalissima del torneo. Dopo la sconfitta nello scorso anno contro Feliciano López quest’anno l’obiettivo è vincere il trofeo, successo che in questa competizione manca dal 2012. Ottimo torneo per Nick Kyrgios che si è ripreso benissimo dopo l’infortunio e dimostra di avere tutti i presupposti per essere una possibile sorpresa a Wimbledon.

Ad affrontare il tennista di Medjugorje sarà Novak Djokovic. Il serbo torna a disputare una finale a livello ATP dopo un anno esatto, l’ultima fu quella di Eastbourne nel 2017, poi vinta contro il francese Gael Monfils. Un altro tennista transalpino è capitolato contro Nole: si tratta di Jeremy Chardy. Il giocatore di Pau ha raggiunto la seconda semifinale consecutiva dopo quella ottenuta otto giorni fa a 's-Hertongebonsch. Djokovic è stato impeccabile al servizio e bravo a vincere il tie-break del primo set, che ha indirizzato la partita a suo favore. Nel secondo parziale Chardy ha ceduto la battuta nel momento più importante, sul 4-4, mandando così il serbo a servire per il match e a chiudere la pratica.

I RISULTATI

Marin Cilic 1 Defeats Nick Kyrgios 7-6 (3) 7-6 (4)

Novak Djokovic (WC) Defeats Jeremy Chardy 7-6 (5) 6-4