ATP Eastbourne: torna Cecchinato, subito Murray-Wawrinka

Ultima settimana di preparazione a Wimbledon. Due i tornei ATP che si svolgeranno in questi sette giorni di grande attesa che precedono lo slam londinese. Uno di questi è sempre in suolo inglese, più precisamente ad Eastbourne. L'​Aegon International prenderà il via lunedì e, al momento, nel tabellone principale sono presenti due tennisti italiani. Potrebbero diventare quattro, nel caso, all'interno del labirinto delle qualificazioni, Matteo Berrettini batta Gomez-Herrera, dove l'azzurro parte col favore del pronostico. Più complicata la sfida di Matteo Viola, il quale deve affrontare la next gen australiana Alex De Minaur, classe '99 che sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Il torneo segna anche il ritorno di Marco Cecchinato tre settimane dopo il meraviglioso exploit a Parigi. Il tennista di Palermo dispone di un bye al primo turno in quanto è la quarta testa di serie, agli ottavi di finale incontrerà uno tra Denis Istomin o l'altro azzurro Andreas Seppi.

Il sorteggio ha regalato anche ottimi match. Due delle tre wild card disponibili sono andate a Stan Wawrinka ed Andy Murray che destino ha voluto s'incontrassero subito. Il vincente della sfida andrà contro la testa di serie n.2, il padrone di casa Kyle Edmund. A guidare il seeding sarà Diego Schwartzman, l'argentino disputerà il primo torneo su erba della stagione e al secondo turno affronterà uno tra Lucas Lacko e un qualificato. La terza testa di serie è Denis Shapovalov, il canadese è chiamato al riscatto dopo due brutte sconfitte premature a Stoccarda e al Queen's, rispettivamente contro Gunneswaran e Gilles Muller. Il tennista nativo di Tel Aviv al secondo turno attende uno tra Taylor Fritz e Jared Donaldson, per un match tra due next gen.