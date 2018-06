ATP Eastbourne: Murray torna alla vittoria domando Wawrinka, fuori gli italiani

È iniziato l'​Argon International, torneo che si svolge l'ultima settimana precedente a Wimbledon. Molti tennisti sono qui per abituarsi ancora alla superficie e per prepararsi al leggendario slam londinese. Quest'oggi si sono disputati i primi incontri del torneo, validi per i sedicesimi di finale.

Escono entrambi gli azzurri impegnati quest'oggi in tabellone. Matteo Berretti non sfrutta il break di vantaggio che ha avuto in entrambi i set e viene eliminato dallo spagnolo David Ferrer. Battaglia, invece, per Andreas Seppi, domato solamente al tie-break del terzo parziale da Denis Istomin. L'uzbeko ora agli ottavi di finale troverà un altro italiano, il recente semifinalista a Parigi, Marco Cecchinato.

Completa la rimonta Jared Donaldson sul connazionale Taylor Fritz. Lo statunitense classe 1996 ora troverà sul suo percorso Denis Shapovalov, per un'interessantissima sfida tra due next gen. Sorpreso Ryan Harrison, che cade contro ogni pronostico contro la wild card di casa Jay Clarke. L'australiano John Millman supera in tre set il big server lussemburghese Gilles Muller, che dovrà difendere i quarti di finale ottenuti lo scorso anno a Wimbledon.

La sfida più interessante della giornata era senza dubbio quella tra Stan Wawrinka ed Andy Murray, entrambi al ritorno da seri problemi fisici. Il padrone di casa, però, riesce a superare agevolmente l'elvetico in due rapidi set e nel prossimo turno dovrà affrontare la testa di serie n.2 di Eastbourne, nonché il connazionale Kyle Edmund.