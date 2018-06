ATP Antalya: avanzano Lajovic e Garcia Lopez, fuori Baghdatis

Al Kaya Resort Palace trova luogo e spazio il Turkish Airlines Open, torneo ATP 250 che si svolge in Turchia, più precisamente sui campi in erba di Antalya. Il tabellone principale era già cominciato ieri, domenica, infatti, sono state disputate le prime due partite, match che hanno riportato le vittorie di Basilashvili e Joao Sousa, rispettivamente ai danni di Carballes Baena e Florian Mayer.

Quest'oggi si sono disputati gran parte dei match valevoli per i sedicesimi di finale del torneo turco. Il campione in carica del torneo è Yuchi Sugita, il nipponico supera, non senza qualche problema, Guido Pella in tre set. Un altro argentino quest'oggi è stato estromesso dal torneo. Si tratta di Federico Delbonis, eliminato dal francese Pierre-Hughes Herbert, alla prima partita della stagione su erba nel tabellone principale.

Primo match dell'anno su questa superficie anche per Dusan Lajovic, che non tradisce le attese e gli bastano due set per superare lo slovacco Filip Horansky. Il vicecampione dell'ATP di Antalya è Adrian Mannarino. Il francese, agli ottavi di finale, si scontrerà con ​Ricardas Berankins. Il lituano ha superato il russo Evgeny Donskoy in tre combattuti set. Eliminato dal torneo il cipriota Marcos Baghdatis, eliminato da Blaz Kavcic. Lo sloveno al secondo turno troverà sul suo percorso il transalpino Gael Monfils.

Rinviato il match tra Robin Haase e Mikhail Youzhny. L'olandese e il sovietico sono arrivati ad un set pari, ma l'oscurità non ha permesso ai due tennisti di continuare l'incontro. Il vincente della sfida affronterà lo spagnolo Garcia Lopez, che ha estromesso in tre set Taro Daniel. L'altro tennista iberico in tabellone è Fernando Verdasco, che dovrà affrontare il ceco Jiri Vesely, che ha domato l'australiano Jordan Thompson in due set.

I RISULTATI

Pierre Hughes Herbert Defeats Federico Delbonis 7-6 (5) 6-4 Ricardas Berankins Defeats Evgeny Donskoy 6-2 6-7 (4) 6-3 Yuchi Sugita (7) Defeats Guido Pella 6-4 3-6 6-4 Dusan Lajovic (8) Defeats Filip Horansky (Q) 6-3 6-3 Guillermo Garcia Lopez Defeats Taro Daniel (Q) 6-4 6-7 (7) 6-4 Blaz Kavcic (Q) Defeats Marcos Baghdatis 7-6 (4) 6-3 Jiri Vesely Defeats Jordan Thompson 6-4 7-6 (5)