WTA - I risultati di ieri

Le ragazze del WTA si preparano a uno Wimbledon da protagoniste. La prima, che fa vedere di essere in forma, è Petra Kvitova, la quale vince in tre set contro una giocatrice davvero in ascesa come la slovacca Rybarikova, con il punteggio di 6-4 1-6 2-6. La Kvitova si prepara così a uno Wimbledon che deve vederla tornare tra le grandi giocatrici (lei ha vinto anche sul Centrale in erba più famoso del mondo). Birmingham ci lascia una settimana interessante alle spalle: ci da una Muguruza ( campionessa degli Championship in carica) non al meglio battuta in 2 set da una ottima Strycova negli ottavi, una Cornet con qualche dubbio ancora da chiarire e una Svitolina che dimostra di essere una giocatrice da terra più che da superficie verde.

Da Mallorca, invece, la finale la vince Sharapova in 2 set contro la Sevastova. Torneo che ci regala una Stosur (capace di raggiungere le semifinali) in ottimo spolvero. Primo turno di Eastbourne carico di risultati interessanti a cominciare dall'ottima Giorgi, brava a battere la Begu in 2 set. Vola la Bondarenko (2-1 alla Cornet, che continua ad avere limiti) che dimostra di essere tornata una buona giocatrice, mentre la Sakkari, grande rivelazione dallo scorso anno, si deve arrendere alla Kuznetsova, vittoriosa al terzo al terzo. La Vekic continua nel suo anno positivo e batte la Putintseva in 2 set. Crolla la Cirstea in tre set contro la Pavlyuchenkova, mentre nella sfida tra new entry nel tabellone, la Collins (USA) batte la Swans in tre set. Ultima notizia su Camila Giorgi che, nel prossimo turno, affronterà Caroline Wozniacki, testa di serie numero 1 del torneo.

RISULTATI WTA BIRMINGHAM

KVITOVA (CZE) b. RYBARIKOVA (SVK) 46 61 62

RISULTATI WTA MALLORCA

MARIA (GER) b. SEVASTOVA (LET) 64 75

RISULTATI WTA EASTBOURNE

PAVLYUCHENKOVA (RUS) b. CIRSTEA (ROU) 26 75 64

COLLINS (USA) b. SWAN (GBR) 63 36 63

VEKIC (CRO) b. PUTINTSEVA (KAZ) 75 63

KUZNETSOVA (RUS) b. SAKKARI (GRE) 63 36 64

BONDARENKO (UCR9 b. CORNET (FRA) 46 62 64

GIORGI (ITA) b. BEGU (ROU) 62 62