WTA Eastbourne, si ferma la marcia di Camila Giorgi

Un solo torneo nella settimana WTA pre-Wimbledon. Si gioca a Eastbourne, dove è tutt'ora in corso anche la competizione maschile. Camila Giorgi, dopo il successo conseguito con la Begu, cede piuttosto nettamente alla prima giocatrice in loco, Caroline Wozniacki. La danese si afferma in due parziali, 62 63. Qualche patema in più per Karolina Pliskova, sorpresa a Birmingham dalla Rybarikova. La ceca concede un set alla Pavlyuchenkova, prima di imporsi al terzo.

La Buzarnescu - quarti a Nottingham, semifinale a Birmingham - conferma il buon momento conducendo corsa di rimonta con la Peng. 62 61, dopo l'iniziale 57, per sigillare il passaggio del turno. La Mladenovic si aggiudica il braccio di ferro con la Watson, approccio positivo anche per la Radwanska. L'erba esalta il bagaglio illimitato della polacca, crolla la Babos. 63 61 per Aga.

La Cibulkova piega la Makarova - 75 64 - la Sabalenka, già ai quarti a 's-Hertogenbosch, contiene la Vickery. L'americana ha la meglio in apertura - 64 - ma crolla fin dall'alba del secondo. Bella vittoria della Dart su Kr.Pliskova - 63 al terzo - la Van Uytvanck ha ragione della Stosur, la Krunic rimanda la ceca Hlavackov.

Da segnalare, infine, i successi della Hsieh - vs Vikhlyantseva - e della Kanepi - vs Nara.

I risultati