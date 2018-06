WTA Eastbourne: risultati delle partite giocate

La giornata di Eastbourne ci ha regalato altre partite di WTA molto interessanti. Grande prova della giovanissima Collins (numero 43) che sconfigge la Suarez Navarro in maniera netta, mettendo in luce i limiti della spagnola. La Sabalenka (giocatrice di grande prospettiva), nel secondo match in esame, fatica ma ha la meglio in tre set sulla Georges, giocatrice da erba con tendenza a fallire le occasioni importanti. Vola la Ostapenko nel super scontro tra 2 buone tenniste contro la Kanepi, con la lettone che vince 2 set a zero contro l' estone. La Hsieh approffitta del ritiro della Rybarikova, arrivata stanca dalla finale di Birmingham persa contro la Kvitova.

La giocatrice ceca che parte bene anche in questo torneo, battendo in 2 l' ucraina Bondarenko. Bene la Strycova, in grande spolvero per All England Court, che sconfigge la Vekic in 2 set. Vola la rivelazione e sorpresa Buzarnescu, che ha la meglio sulla delusione Kiki Bertens. Bene la Mertens e la Sevastova (che torna a giocare il suo tennis) e mandano a casa Kuznetsova e l' idola di casa Dart. La Radwanska soffre contro una Gavrilova mai doma e avversaria davvero tosta. Bene la Kasatkina, batte la Van Uytvanck e si dimostra pronta per Wimbledon. Buona prova della Konta contro la Krunic, con Joanna che fa ben sperare il pubblico inglese. Kerber senza problemi contro la Cibulkova (avversaria non banale) e sorpresa Barty, con l' australiana che butta fuori la Mladenovic in crisi nera di risultati.

WTA EASTBOURNE

COLLINS B. NAVARRO 62 64

SABALENKA B. GEORGES 16 64 64

OSTAPENKO B. KANEPI 63 75

STRYCOVA B. VEKIC 61 64

BUZARNESCU B. BERTENS 36 76 (7-5) 63

MERTENS B. KUZNETSOVA 61 61

KVITOVA B. BONDARENKO 75 63

SEVASTOVA B. DART 63 64

RADWANSKA B. GAVRILOVA 57 76 (7-4) 60

KASATKINA B. V. UYTVANCK 57 64 61

KONTA B. KRUNIC 61 63

KERBER B. CIBULKOVA 63 63

BARTY B. MLADENOVIC 63 62